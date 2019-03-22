В Бобруйске изъяли 665 л контрафактного спирта

22 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Правоохранители по месту жительства 51-летней бобруйчанки обнаружили 665 л этилового спирта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД облисполкома.
Установлено, что спиртосодержащая жидкость, которая хранилась в 5-литровых и 10-литровых канистрах, принадлежит другой бобруйчанке 1959 года рождения. Спирт произведен в России и не маркирован акцизными марками Республики Беларусь. В настоящее время проводится проверка, назначено проведение экспертизы.
Пенсионерке грозит административная ответственность по ч.3 ст.12.27 КоАП Беларуси в виде штрафа от десяти до ста базовых величин (1 БВ - Br25,5) с конфискацией спирта.-0-
Фото УВД Могилевского облисполкома
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