В Бобруйске изъяли 665 л контрафактного спирта

22 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Правоохранители по месту жительства 51-летней бобруйчанки обнаружили 665 л этилового спирта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД облисполкома.

Установлено, что спиртосодержащая жидкость, которая хранилась в 5-литровых и 10-литровых канистрах, принадлежит другой бобруйчанке 1959 года рождения. Спирт произведен в России и не маркирован акцизными марками Республики Беларусь. В настоящее время проводится проверка, назначено проведение экспертизы.

Пенсионерке грозит административная ответственность по ч.3 ст.12.27 КоАП Беларуси в виде штрафа от десяти до ста базовых величин (1 БВ - Br25,5) с конфискацией спирта.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома