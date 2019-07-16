В Бобруйске легковушка сбила женщину на тротуаре

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске автомобиль BMW сбил женщину на тротуаре, пострадавшую из-под авто доставали спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение об аварии поступило спасателям 15 июля в 17.48. Водитель BMW 525 не справился с управлением и наехал на находившуюся на тротуаре прохожую.
"Работники МЧС извлекли из-под автомобиля 50-летнюю пострадавшую. С травмами различной степени тяжести она в тяжелом состоянии была госпитализирована", - рассказали в управлении.
Автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-
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