В Бобруйске легковушка сбила женщину на тротуаре

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске автомобиль BMW сбил женщину на тротуаре, пострадавшую из-под авто доставали спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение об аварии поступило спасателям 15 июля в 17.48. Водитель BMW 525 не справился с управлением и наехал на находившуюся на тротуаре прохожую.

"Работники МЧС извлекли из-под автомобиля 50-летнюю пострадавшую. С травмами различной степени тяжести она в тяжелом состоянии была госпитализирована", - рассказали в управлении.

Автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-