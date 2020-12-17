17 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске легковушка врезалась в световую опору - пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Авария произошла 16 декабря около 6.35 по улице Энергетиков. 22-летний бобруйчанин за рулем Renault Logan в районе дома №9 не справился с управлением. Машина съехала на правую обочину по ходу движения, где врезалась в световую опору", - отметили в ГАИ.

Травмы получили пассажиры 28 и 30 лет.

Предварительно установлено, что на закруглении дороги водитель потерял контроль над управлением из-за неправильно выбранной скорости. "Высокая скорость не позволяет сориентироваться в нештатных ситуациях. В итоге лихачество водителя зачастую оборачивается дорожно-транспортными происшествиями с травмированием и гибелью людей. Погодные условия меняются: температурные перепады, дождь, снег, туман и, как следствие, плохая видимость, скользкая дорога. Все это негативно сказывается на дорожной безопасности. Водителям необходимо учитывать все эти факторы, чтобы избежать аварий", - подчеркнули в ГАИ.-0-