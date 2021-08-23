



"22 августа в 13.00 в Бобруйске 63-летний местный житель, двигаясь на автомобиле МАЗ по улице Бахарова, при повороте налево столкнулся со встречным "Митсубиси", который от удара продолжил движение и врезался в жилой дом", - рассказали в МВД.





25-летний водитель легкового авто с травмами госпитализирован.-0-

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске МАЗ врезался в легковушку, а та в жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.