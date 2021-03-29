В Бобруйске мотоциклист пытался скрыться от сотрудников ГАИ

29 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске мотоциклист пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел днем 28 марта в Бобруйске. На перекрестке улиц Орджоникидзе и Шевченко внимание экипажа ГАИ привлек мотоциклист без шлема, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

"Заметив автомобиль Госавтоинспекции, мотовладелец решил резко изменить свой маршрут: развернувшись прямо перед потоком транспорта, стоявшего на светофоре, мотоциклист стал удаляться от наряда ДПС", - отметили в ГАИ.

Водитель мотоцикла игнорировал неоднократные требования об остановке, увеличивал скорость и пытался скрыться. Погоня закончилась на ближайшей улице - водителя задержали.

"Нарушителем оказался 36-летний местный житель. Поездка без шлема, без документов, а также невыполнение им неоднократных требований ГАИ об остановке, повлекшее преследование, обернется значительной суммой штрафа. Кроме того, он может лишиться права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом сроком до 2 лет", - сообщили в ГАИ.-0-