В Бобруйске мужчина на почте угрожал макетом автомата

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске задержали хулигана с макетом автомата, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении Департамента охраны МВД.
Утром 6 июля в дежурную часть УВД города Бобруйска сообщили, что неизвестный мужчина в отделении почтовой связи угрожал применением предмета, похожего на огнестрельное оружие.
"Нарядом группы задержания на месте происшествия был задержан местный житель. У него при себе был обнаружен и изъят макет автомата ППШ", - рассказали в управлении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.339 УК (хулиганство).-0-
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