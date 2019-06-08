В Бобруйске мужчина подозревается в присвоении автомобиля

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным следствия, 31-летний бобруйчанин по договору субаренды в Минске взял напрокат автомобиль Мерседес GL320, оценочная стоимость которого - около 32 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Республики Беларусь.
Автомобиль мужчина намеревался также сдавать в аренду в Бобруйске, однако соискателей на данную услугу не нашлось. Тогда он продлил договор аренды и решил продать машину, чтобы расплатиться с долгами. Бобруйчанин разместил в интернете объявление о продаже арендованного автомобиля. Покупатель нашелся быстро - машину подозреваемый оценил в $5 тыс.
Владелец автомобиля, обнаружив, что его автомобиль выставлен на продажу в интернете, обратился в правоохранительные органы.
В отношении 31-летнего бобруйчанина возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.211 Уголовного кодекса (присвоение имущества в особо крупном размере). Подозреваемый задержан. На его имущество наложен арест, машина возвращена владельцу.-0-
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