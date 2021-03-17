В Бобруйске мужчина похитил крупную партию удобрений на предприятии

17 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома и Могилевского РОВД установили факты хищения крупной партии удобрений с госпредприятия в Бобруйске, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Правоохранители пресекли преступную деятельность должностного лица - мужчина похищал удобрения с предприятия, на котором работал. По предварительной информации, в январе - феврале 2021 года он вместе с представителями коммерческих организаций в нерабочее время организовал заезд грузовых автомашин на территорию одного из бобруйских предприятий, которые и вывозили удобрения. Затем их продавали на территории Российской Федерации.

В общей сложности с предприятия вывезено более 130 т минеральных удобрений на сумму около Br49 тыс. Большая половина похищенного возвращена в хранилища. Удобрения предназначались для использования в предстоящей посевной кампании в Могилевской области.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Следователями дана правовая оценка, возбуждены уголовные дела.-0-