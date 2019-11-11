В Бобруйске на рабочих в мастерской обрушился стеллаж

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске на предприятии травмированы трое рабочих, на них обрушился металлический стеллаж, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Стеллаж рухнул около 11.00 в ремонтной мастерской предприятия. "В помещении в это время находились трое работников, которые с телесными повреждениями доставлены в учреждение здравоохранения", - проинформировали в СК.

"Следственно-оперативная группа осматривает место происшествия, исследует состояние стеллажа, наличие и способ его крепления к стене, возможную перегруженность полок", - рассказали в СК. Кроме того, проводится опрос коллектива предприятия, изымается необходимая документация. "Для проведения экспертных исследований и установления точной причины происшествия изъят обрушившийся стеллаж", - добавили в Следственном комитете.-0-