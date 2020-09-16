В Бобруйске на стройке погиб мужчина

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске на стройке мужчина упал с высоты и погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Днем 13 сентября 40-летний житель Бобруйска при выполнении строительных работ на одном из предприятий упал в световое окно потолочного перекрытия с высоты 4,8 м на железобетонный пол. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в СК.

Установлено, что потерпевший работал без официального трудоустройства, а также не прошел соответствующее обучение и инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ.

Следователями проведен осмотр места происшествия, анализируется изъятая документация строительной организации, в том числе по охране труда, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 (нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.-0-