В Бобруйске нетрезвый бесправник пытался скрыться от ГАИ

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого бесправника, который пытался скрыться. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"1 декабря около 00.30 наряд ДПС ГАИ обратил внимание на автомобиль Nissan Teana, который двигался по улице Западной. Сотрудники поехали навстречу, включив проблесковые маячки красного и синего цвета. Заметив инспекторов, водитель Nissan решил объехать служебный автомобиль по тротуару и продолжил движение по улице Орджоникидзе. Сотрудники ГАИ начали преследование", - рассказали в ГАИ.

Вблизи железнодорожного переезда Nissan свернул на грунтовую дорогу и поехал вдоль железнодорожных путей. В какой-то момент водитель выскочил из машины и побежал в сторону лесного массива, выбросив по дороге ключи от авто. "Далеко убежать нарушителю не удалось, правоохранители задержали беглеца, от которого пахло алкоголем. Мужчину доставили в медицинское учреждение, где тот отказался от прохождения освидетельствования", - отметили специалисты.

Правонарушителем оказался 25-летний местный житель, который не в первый раз имеет проблемы с законом. Водительского удостоверения молодой человек никогда не получал, но этот факт его не останавливал. 7 раз он привлекался к ответственности за управление транспортом без необходимых документов.

Мужчина привлечен к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, вождение без прав, невыполнение требований дорожных знаков или разметки и невыполнение неоднократных требований сотрудника об остановке транспортного средства.-0-