21 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске нетрезвый пассажир авто ударил сотрудника ГАИ, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел 19 августа. Наряд ДПС ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома контролировал безопасность на дороге. Около 3.00 внимание сотрудников привлек автомобиль Renault Scenic. "По манере вождения у правоохранителей возникло подозрение, что за рулем находится человек в состоянии алкогольного опьянения. После остановки машины это предположение подтвердилось: за рулем был нетрезвый бобруйчанин 2001 года рождения. Ко всему прочему у молодого человека не было водительского удостоверения: на тот момент он еще учился в автошколе, - рассказали в УВД. - В машине вместе с парнем находился его отчим 1988 года рождения. Мужчина тоже был пьян".

Во время разбирательств по административному правонарушению пассажир ударил сотрудника Госавтоинспекции кулаком по голове, травмировав правоохранителя. Возбуждено уголовное дело.-0-