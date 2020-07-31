31 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске нетрезвый пешеход попал под колеса автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"ДТП произошло 30 июля в 23.15 возле дома №25 по улице Светлогорской. 37-летняя местная жительница, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершила наезд на 49-летнего жителя поселка Туголица Бобруйского района. Мужчина был у края проезжей части по ходу движения автомобиля", - отметили в ГАИ.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, не был обозначен световозвращающими элементами. В результате аварии пешеход получил травмы, он госпитализирован.-0-

Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома