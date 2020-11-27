В Бобруйске отца и сына приговорили к 4 годам колонии за нападение на милиционеров

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанина и его сына на несколько лет отправили в колонию за нападение на милиционеров. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 10 августа в Бобруйске. "Инспекторы ГАИ остановили такси и начали составлять протокол за отсутствие техосмотра. В административный процесс вмешались несколько прохожих, которые призывали отбить водителя у милиционеров. В итоге 53-летний местный житель и его 24-летний сын напали на инспекторов и прибывших на подмогу милиционеров департамента охраны. Родственников задержали", - рассказали в МВД.

Им вынесен приговор по уголовному делу за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел, суд признал обвиняемых виновными. Старшему из них назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также присоединено не отбытое наказание по предыдущему приговору в виде лишения свободы сроком более трех лет с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью. Сына мужчины отправили на два года в исправительную колонию общего режима.

Старший осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности за насилие в отношении сотрудников милиции, побег из-под стражи и незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.-0-