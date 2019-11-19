В Бобруйске пешеход попал под колеса автомобиля

Фото из архива
19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске мужчина попал под колеса автомобиля, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла 18 ноября в 6.42 в районе дома №39 по улице Оранжерейной. 25-летний местный житель за рулем "Фиата" сбил 34-летнего бобруйчанина. Как отметили в УВД, мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте и световозвращающими элементами обозначен не был.
Пешеход с травмами госпитализирован в реанимационное отделение больницы. По факту ДТП проводится проверка.-0-