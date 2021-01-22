22 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске пьяный мужчина избил школьника. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел вечером 20 января возле магазина на проспекте Строителей. К двум подросткам подошел мужчина и схватил одного за одежду, удерживая его, ударил в живот и лицо. "У восьмиклассника - закрытый перелом носа", - говорится в сообщении.

Второй мальчик не растерялся и позвал на помощь прохожего, который пресек правонарушение и вызвал милицию. Наряд Департамента охраны МВД доставил 38-летнего нападавшего в РОВД. Бобруйчанин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить мотив своего поведения. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Подозреваемый помещен в ИВС. Известно, что он неоднократно судим, привлекался к административной ответственности за семейные скандалы.-0-