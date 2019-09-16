В Бобруйске по подозрению в убийстве 70-летнего мужчины задержан его сын

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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью 70-летнего мужчины, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
От диспетчера скорой помощи 14 сентября в милицию поступило сообщение о смерти пенсионера. Мужчина, со слов его сына, упал и получил травмы.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и установила обстоятельства, свидетельствующие об убийстве 70-летнего бобруйчанина.
По подозрению в убийстве задержан 47-летний сын погибшего. На допросе он подтвердил факт избиения своего отца, после которого тот скончался на месте происшествия.
Следователи продолжают расследование, допрашивают свидетелей. Назначен ряд экспертиз.-0-