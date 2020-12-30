30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске под колеса автомобиля попал ребенок, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"В Бобруйске 29 декабря около 18.20 под колеса автомобиля Ford Galaxy под управлением местного жителя попал ребенок 2009 года рождения. По предварительной информации, школьник перебегал проезжую часть в неустановленном месте", - рассказали в ГАИ. Ребенок получил травмы, с которыми госпитализирован.

На месте ДТП работали следственно-оперативная группа, ГАИ, медики. Обстоятельства происшествия выясняются.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям контролировать детский досуг во время каникул. В свою очередь водителям важно следить за дорожной обстановкой и воспринимать появление детей вблизи дороги как сигнал повышенной опасности. Юные участники движения непредсказуемы в своих действиях. Будьте внимательны.-0-