В Бобруйске под колеса автомобиля попала шестилетняя девочка

Фото УВД Могилевского облисполкома
12 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске на пешеходном переходе под колеса автомобиля попала шестилетняя девочка. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
"12 декабря около 7.00 39-летний местный житель, управляя автомобилем Renault, двигался по улице Парковой, и в районе дома №64 сбил шестилетнюю девочку, которая вместе с матерью пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка с травмами различной степени тяжести госпитализирована", - сообщили в УВД.
По предварительным данным, в момент происшествия водитель был трезв. На автомобиле установлены зимние шины. По факту ДТП проводится проверка.-0-