В Бобруйске правоохранители изъяли у минчанина более 600 банок красной икры

22 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске правоохранители у минчанина изъяли более 600 банок красной икры на суммы более Br16 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
"Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома совместно с инспекцией по налогам и сборам г. Бобруйска было изъято 640 банок зернистой лососевой икры на сумму свыше Br16 тыс.", - отметили в УВД.
Как рассказал начальник ОБЭП Андрей Гузов, 16 декабря вблизи одного из торговых центров по улице Минской во время проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан 33-летний неработающий минчанин, который осуществлял реализацию икры без государственной регистрации.
Восемь коробок с икрой изъяты. По данному факту проводится проверка. Житель Минска будет привлечен к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.-0-