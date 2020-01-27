В Бобруйске при ДТП пострадал ребенок

27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В дорожно-транспортном происшествии в Бобруйске пострадал 6-летний ребенок. Авария произошла 25 января. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"В 18.35 водитель автомобиля Volkswagen Golf двигался по ул.Гоголя со стороны ул.Орджоникидзе в направлении ул. 50 лет ВЛКСМ. При развороте мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot 206", - отметила она.

В результате столкновения 6-летний пассажир Peugeot получил телесные повреждения и был госпитализирован. Ребенок находился на заднем сидении без детского удерживающего устройства.

Водитель Volkswagen Golf скрылся с места преступления. Однако позже сам явился в УВД Бобруйского горисполкома. Предварительно было установлено, что 59-летний мужчина никогда не получал водительского удостоверения. На момент совершения ДТП был трезв.

По данному факту проводится проверка.-0-