В Бобруйске при пожаре квартиры погиб мужчина

9 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При пожаре квартиры в Бобруйске погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о ЧП поступило 8 февраля в 12.26. "К моменту прибытия спасателей в квартире создалось плотное задымление. По словам соседей, внутри мог находиться человек", - отметили в МЧС. Хозяин квартиры мужчина 1942 года рождения проживал вместе с сыном. В комнате на кровати спасатели обнаружили тело пенсионера.

В результате пожара поврежден пол, закопчены стены и потолок в квартире. Причина случившегося устанавливается.

Проверку по факту пожара проводит Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета.-0-