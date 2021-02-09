В Бобруйске при пожаре квартиры спасли пенсионерку

9 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске при пожаре квартиры по улице Пушкина спасли женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 07.46. К моменту прибытия спасателей в квартире создалось плотное задымление. По словам соседей, внутри находился человек.

"Первыми к месту чрезвычайной ситуации прибыли спасатели пожарной аварийно-спасательной части №1 города Бобруйска. Командир отделения Евгений Воробьев, старший пожарный Андрей Хоменок и пожарный Валентин Вихарев поднялись в квартиру и в одной из комнат обнаружили хозяйку 1932 года рождения. Спасатели вынесли пострадавшую на свежий воздух и передали медикам", - отметили в ведомстве.

Пенсионерку с отравлением продуктами горения госпитализировали в УЗ "Бобруйская центральная больница".

В результате пожара повреждена кровать и постельные принадлежности в соседней комнате, закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается.-0-