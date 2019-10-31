В Бобруйске при пожаре в общежитии спасены отец и ребенок

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отец и его малолетний сын спасены при пожаре в общежитии Бобруйска, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в комнате на девятом этаже общежития по улице 50 лет ВЛКСМ поступило в МЧС 30 октября в 19.00. "Спасен хозяин комнаты 1988 года рождения - инвалид III группы - и его сын 2016 года рождения", - рассказали в МЧС.

Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок блока.

Причина инцидента устанавливается.-0-