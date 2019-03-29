В Бобруйске при взрыве в гараже погиб мужчина

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гаражном кооперативе в Бобруйске произошел взрыв, один человек погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Предварительно установлено, что сегодня около 11.30 в одном из гаражей, расположенном в гаражном кооперативе в Бобруйске, произошел взрыв. В результате находившийся рядом 63-летний мужчина скончался, а 43-летний хозяин гаража был травмирован и госпитализирован", - проинформировали в СК.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются.-0-