В Бобруйске произошли три ДТП, в которых пострадали дети

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске следователи устанавливают обстоятельства трех дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сообщили БЕЛТА в УСК по Могилевской области.

Вечером 7 октября водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь по проезжей части дворовой территории на улице 50 Лет ВЛКСМ, совершил наезд на 8-летнюю девочку, которую госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями. Водитель был трезв и соблюдал скоростной режим. Для установления обстоятельств происшествия запланировано проведение следственного эксперимента, допрошены свидетели.

Следователями также устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего 10 октября около 18.35. Водитель автомобиля Mazda 6, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, сбила 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на пр.Георгиевском по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал. Ребенок с различными травмами был доставлен в больницу. Следователи обращаются с просьбой к гражданам, ставшими очевидцами данного ДТП, позвонить по телефонам: 8 (0225) 461-862, 8 (0225) 461-919.

14 октября около 17.20 автомобиль Toyota Auris, двигаясь в жилой зоне по проезжей части бульвара Приберезинского, сбил двухлетнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть. Ребенок находился рядом с отцом и выскочил на дорогу, когда мужчина доставал вещи из автомобиля. С травмами мальчик также был госпитализирован. Следователи просят очевидцев ДТП сообщить подробности по телефону 8 (0225) 461-919.

В отношении всех водителей возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Во время расследования следователями устанавливается объективная картина указанных происшествий. Действиям каждого участника ДТП будет дана правовая оценка.-0-