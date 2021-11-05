В Бобруйске рассмотрели 4 уголовных дела об оскорблении милиционеров

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В судах Бобруйска и Бобруйского района за последнее время рассмотрено четыре уголовных дела по фактам оскорбления сотрудников органов внутренних дел в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Так, в рамках трех судебных заседаний рассматривались материалы дел по оскорблению участкового инспектора отдела милиции Первомайского района города Бобруйска. За противоправные посягательства в отношении него привлечены к уголовной ответственности мужчина и две женщины, одна из которых - к полутора годам ограничения свободы с направлением для отбытия наказания в исправительное учреждение открытого типа.

В этом же суде рассмотрено уголовное дело по факту оскорбления сотрудника отряда милиции особого назначения УВД Могилевского облисполкома в публичном чате одного из мессенджеров. "Мужчина, позволивший себе нелицеприятные высказывания в адрес правоохранителя, приговорен к году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение", - отметили в УВД.

Сотрудники УВД напоминают, что согласно статьи 369 УК, оскорбление представителя власти или его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное посредством публичного выступления, в средствах массовой информации либо размещенное в интернете, - влечет уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.-0-