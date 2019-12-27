В Бобруйске следователи устанавливают причины гибели двухлетнего ребенка

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27 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске следователи устанавливают причину гибели двухлетней девочки. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
"Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по сообщению о гибели двухлетней девочки, появившемуся в СМИ сегодня вечером. По предварительным данным, девочка скончалась 25 декабря в учреждении здравоохранения", - сообщили в ведомстве.
Сейчас проводятся первоначальные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.-0-