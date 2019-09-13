В Бобруйске следователи выясняют обстоятельства гибели найденного на обочине велосипедиста

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске следователи устанавливают обстоятельства смерти пожилого мужчины, найденного на обочине трассы, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.

"По данным следствия, 27 августа около 21.00 на 2-м км подъезда №1 автодороги Бобруйск - Минск на правой обочине по направлению к Минску обнаружено тело 64-летнего мужчины, рядом с которым находился его дорожный велосипед. По факту смерти мужчины Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку", - отметили в СК.

Личность погибшего установлена, опрошены его родственники и знакомые, но пока обстоятельства его гибели остаются неизвестны. Назначены экспертные исследования для установления точной причины смерти.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые могли видеть мужчину в день происшествия в вышеуказанном месте либо по направлению к нему, сообщить об этом по телефону 8 (0225) 46-18-92.-0-