В Бобруйске спасли провалившегося под лед рыбака

10 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске работники МЧС спасли провалившегося под лед рыбака, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о том, что в озере Винницком вблизи ул.Керамичной тонет человек, поступило в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС сегодня в 09.39.

Спасатели оперативно прибыли к месту вызова. На поверхности озера на расстоянии около 30 м от берега в полынье находился мужчина. При помощи спасательной доски работники пожарной аварийно-спасательной части №4 достали пострадавшего из воды. С диагнозом общее переохлаждение он госпитализирован.

"Когда мы прибыли к месту вызова, на берегу стоял автомобиль, - рассказал старший инструктор-спасатель Владимир Мисюля. - Озеро было пустынным, присмотревшись, увидели примерно в 30 м от берега мужчину. Сил звать на помощь у него уже не было. Мы вытащили его из полыньи, доставили на берег и передали медикам".

Спасенный - 35-летний житель д.Ковали Бобруйского района. Он отправился на рыбалку на озеро глубиной более 3 м. Тонкий лед не остановил мужчину в желании насладиться рыбалкой, что едва не привело к трагедии.

"Необходимо помнить, что лед голубого цвета считается прочным, а белого выдерживает тяжесть в 2 раза меньше, - отметили спасатели. - Появился серый или желтоватый оттенок - признак того, что на поверхности водоема ненадежно и крайне опасно. Выход на неокрепший лед толщиной менее 7 см представляет серьезную угрозу для жизни человека, ведь достаточно провести в холодной воде 15 минут, чтобы последствия стали необратимыми".-0-

Фото МЧС