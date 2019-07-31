В Бобруйске у подростка изъяли более 80 г марихуаны

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На перроне станции Бобруйск задержаны 15-летний подросток и 18-летний парень, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"Совершеннолетний житель Слуцкого района 27 июля приехал к своему товарищу в Бобруйск. При выходе из поезда они решили сократить путь, перейдя железнодорожные пути вне пешеходного перехода, чем и привлекли внимание патрульно-постовой службы Могилевского отдела внутренних дел. Молодых людей задержали и доставили в линейный пункт милиции, - рассказали в УВД. - Во время разбирательства у бобруйчанина была обнаружена марихуана общим весом более 80 г".

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-