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25 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске уничтожено 700 кг дикорастущей конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.Во время специальной программы "Мак" на территории Бобруйска правоохранители обнаружили 700 кг дикорастущей конопли, произраставшей на площади 1,2 га. Наркосодержащие растения уничтожены.Как отметил временно исполняющий обязанности начальника отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома Вадим Боложко, специальная программа "Мак" стартовала 1 июня и продолжится до 15 сентября. "Факты произрастания наркосодержащих растений правоохранителями выявляются ежедневно, - отметил он. - Чтобы избежать ответственности, не стоит допускать произрастания на приусадебных участках растений, содержащих наркотические вещества. За их незаконный посев или выращивание предусмотрена административная и уголовная ответственность".Незаконный посев и выращивание наркосодержащих растений, совершенные без цели их сбыта или изготовления, повлекут наложение штрафа в размере до 20 базовых величин, с целью сбыла - наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. Срок лишения свободы может увеличиться до 7 лет, если те же действия совершены повторно либо группой лиц, до 15 лет - если преступление было совершено в составе организованной группы.-0-