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07 октября 2021, 08:07

В Бобруйске в ДТП погиб водитель: мужчина не справился с управлением

Фото УВД Могилевского облисполкома
Фото УВД Могилевского облисполкома

7 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске погиб водитель Audi, который не справился с управлением. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 6 октября в 15.40. Управляя автомобилем, 58-летний бобруйчанин двигался по ул.Энергетиков. При проезде перекрестка мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где иномарка врезалась в заборное ограждение и опрокинулась.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия.-0-

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