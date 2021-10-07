В Бобруйске в ДТП погиб водитель: мужчина не справился с управлением

Фото УВД Могилевского облисполкома
7 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске погиб водитель Audi, который не справился с управлением. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла 6 октября в 15.40. Управляя автомобилем, 58-летний бобруйчанин двигался по ул.Энергетиков. При проезде перекрестка мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где иномарка врезалась в заборное ограждение и опрокинулась.
В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия.-0-