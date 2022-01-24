24 января, Могилев/. В Бобруйске вечеринка у подростка обернулась для родителей пропажей крупной суммы денег. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

В начале января в Первомайский отдел милиции Бобруйска поступило заявление от 36-летнего местного жителя о краже денег из квартиры. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

Потерпевший пояснил правоохранителям, что накануне вся семья за исключением его 16-летней дочери находилась на даче. По возвращении мужчина проверил коробку, в которой хранил валюту, и обнаружил, что стопка денег заметно уменьшилась: из нее исчезли около $1,3 тыс., остались только купюры номиналом $1 и $2.

Также потерпевший добавил, что за несколько недель до этого обнаружил пропажу 1,3 тыс. евро, но сразу не стал заявлять в органы внутренних дел. Учитывая, что дома накануне находилась только дочь-подросток, у потерпевшего возникли определенные подозрения. Изначально дочь утверждала, что к ней никто не приходил, однако ее мобильный телефон говорил об обратном: в нем имелись фото и видео вечеринки в квартире потерпевшего, на которой присутствовали как друзья дочери, так и наглядно знакомые ей люди.

В ходе осмотра квартиры потерпевшего специалист на двери в комнате дочери обнаружил след ладони. При его проверке в Государственном комитете судебных экспертиз установлено совпадение с 17-летним жителем Бобруйска, который нигде не учится и не работает. Сотрудниками милиции задержаны указанный молодой человек, а также еще двое гостей прошедшей вечеринки - 16- и 18-летние бобруйчане.

По данному факту Бобруйским межрайонном отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.-0-