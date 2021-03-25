25 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске за рулем автобуса скончался водитель, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 13.50 на улице Гоголя: за пределами проезжей части оказался городской автобус, который двигался по маршруту №15А.

Предварительно установлено: приближаясь к остановке общественного транспорта "Улица Семисалова", автобус остановился, однако водитель не открыл двери. Находившиеся в салоне пассажиры заметили, что водитель не двигается, и открыли двери самостоятельно. В это время автобус начал движение - люди выходили на ходу. Один из пассажиров разбил стекло водительской кабины и вытянул ключ из замка зажигания.

В результате случившегося никто не пострадал. По предварительной информации, водитель умер за рулем. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.-0-