В Бобруйске задержали две группы сбытчиков наркотиков

18 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Деятельность двух преступных групп, которые занимались сбытом наркотиков и психотропов через интернет, пресекли в Бобруйске. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В выходные оперативники задержали двух жителей Бобруйска 18 и 19 лет. У них было обнаружено 100 г психотропа альфа-PVP и 200 г марихуаны. Днем позже были задержаны еще двое молодых людей 17 и 22 лет. С собой у них было 45 г особо опасного психотропного вещества и 1,5 кг марихуаны.

Есть сведения, что молодые люди оказывали содействие интернет-магазинам: делали закладки наркотиков в специально оборудованных тайниках в Бобруйске и Бобруйском районе. "Предварительно установлена их причастность к более чем 200 закладкам", - прокомментировали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.-0-