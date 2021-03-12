В Бобруйске задержали могилевчанку с крупной партией наркотиков

12 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске с крупной партией психотропа была задержана могилевчанка. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"Оперативниками наркоконтроля Бобруйска совместно с коллегами из Могилева во время проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению канала поставки психотропных веществ с территории Российской Федерации и деятельности интернет-магазина была задержана 35-летняя жительница Могилева", - отметили в УВД.

Предварительно установлено, что при себе и в тайниках на территории Могилева и Бобруйска женщина хранила с целью сбыта особо опасное психотропное вещество альфа-PVP общим весом 750 гр. Могилевчанка находится в отпуске по уходу за ребенком. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Следователями дана правовая оценка действиям задержанной, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-