В Бобруйске задержали мужчин, подозреваемых в убийстве

6 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске задержали мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Около часа ночи 4 ноября в оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожных путей обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.
Эксперты установили, что 35-летний местный житель скончался от многочисленных телесных повреждений: травм головы, грудной клетки, переломов.
"На следующий день сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОНа задержали ранее судимого 27-летнего жителя Глусского района и 18-летнего бобруйчанина. Оба неработающие", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что причиной жестокой расправы стали старые конфликты и обиды.
Следователи дали правовую оценку действиям мужчин и признали их подозреваемыми в убийстве. Задержанные находятся в ИВС.-0-