10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске задержали подозреваемых в поджоге киоска и порче авто. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня около часа ночи в бобруйскую милицию поступило сообщение: на ул.Шмидта горит киоск. Пожарные ликвидировали возгорание, а сыщики предположили, что это был поджог. Через несколько часов правоохранители вышли на троих местных жителей в возрасте от 27 до 37 лет, которые могли быть причастны к преступлению. Их задержали при поддержке ОМОНа. Выяснилось, что мужчины тщательно готовились к поджогу: заранее привезли и поместили на крыше киоска емкость с бензином и часовым механизмом, который впоследствии привели в действие", - рассказала Ольга Чемоданова.

В гараже одного из бобруйчан нашли пневматическое оружие, трафареты для надписей, предметы, которые могут быть использованы для изготовления самодельного взрывного устройства. У его подельника изъяли флеш-карту с фотографиями и личными данными сотрудников местной милиции.

Двое из задержанных признались, что ездили в Минск и принимали участие в протестах. Один из них в Бобруйске расклеивал листовки, наносил краской надписи на пешеходном переходе, лавочках и возле школы.

Оперативники также установили, что подозреваемые пробили колесо в автомобиле сотрудника на прошлой неделе.

Следователи дали правовую оценку действиям бобруйчан и возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом. Фигуранты находятся в ИВС, их проверяют на причастность к другим преступлениям.-0-