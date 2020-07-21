21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске задержаны закладчики особо опасных психотропных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности интернет-магазина, реализующего наркотические средства и психотропные вещества, в июне в Бобруйске оперативники наркоконтроля задержали 19-летнего витебчанина. "Молодой человек с целью сбыта и дальнейшего распространения пытался приобрести более 42 г альфа-PVP. Психотропное вещество находилось в тайнике на территории города. В июле сотрудники наркоконтроля выявили и подозреваемого в создании тайника. Им оказался 20-летний бобруйчанин", - рассказали в УВД.

Предварительно установлено, что оба подозреваемых оказывали содействие интернет-магазину по реализации наркотических средств и психотропных веществ, делая закладки на территории Бобруйска и Могилева. Материалы переданы следователям. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы.

"В настоящее время продолжаются дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и изобличение противоправной деятельности задержанных, а также установления иных лиц, причастных к незаконному обороту психотропных веществ или наркотических средств посредством закладок", - добавили в УВД.-0-