В Бобруйском районе авто совершило наезд на 7-летнего велосипедиста

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе совершен наезд на 7-летнего велосипедиста, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

24 мая в 21.05 в деревне Грабово Бобруйского района 28-летняя жительница Бобруйска, двигаясь на автомобиле Ford по улице Центральной, совершила наезд на 7-летнего бобруйчанина, который ехал на велосипеде в попутном направлении перед автомобилем. "Не справившись с управлением, ребенок упал на проезжую часть. Мальчик с травмами доставлен в реанимационное отделение больницы", - рассказали в УВД.

"Родители, помните, что маленьким велосипедистам на своем транспорте можно передвигаться только в сопровождении взрослых. Выезд на дорогу и самостоятельные поездки разрешены детям старше 14 лет. Малышам следует кататься на велосипеде только под контролем родителей. Заметив ребенка, водители должны до минимума снижать скорость и держаться как можно дальше от юного участника движения, чтобы при малейшей опасности своевременно остановить свой автомобиль", - отметили в ведомстве.-0-