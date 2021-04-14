В Бобруйском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе насмерть сбит пешеход, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

13 апреля в 23.20 вблизи деревни Бибковщина 43-летний житель города Бреста, управляя автомашиной Volvo в составе с полуприцепом Schmitz, совершил наезд на находившегося на проезжей части дороги пешехода. В результате ДТП пешеходу причинены травмы, от которых спустя три с половиной часа он скончался в больнице. Пешеход световозвращающими элементами обозначен не был.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам ответственно относиться к своей безопасности на дороге и ни в коем случае не рисковать напрасно. Перед тем как выйти на проезжую часть, пешеход должен убедиться в отсутствии приближающегося транспорта, а в темное время суток обозначить себя световозвращащими элементами.

"Водителям также следует проявлять предельную внимательность за рулем, особенно когда начинает темнеть. Обязательно необходимо учитывать, что на автодорогах, прилегающих к населенным пунктам, велика вероятность внезапного появления пешеходов на проезжей части", - добавили в УВД.-0-