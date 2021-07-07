В Бобруйском районе бесправник пытался скрыться от ГАИ

7 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе бесправник пытался скрыться от сотрудников ГАИ, молодого человека задержали после погони, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент недавно произошел на 108-м км автодороги Могилев - Бобруйск. "Наряд сотрудников ГАИ, осуществляя надзор за дорожным движением, заметил автомобиль Kia, который резко развернулся и, ускорившись, помчался в противоположную сторону", - рассказали в Госавтоинспекции.

Инспекторы ГАИ включили на машине проблесковые маячки красного и синего цвета, звуковой сигнал и начали преследование. "Сотрудники через громкоговорящее устройство неоднократно требовали у водителя остановить автомобиль, но он не реагировал и пытался скрыться. Попытка не увенчалась успехом", - отметили в ГАИ.

Задержанным оказался 19-летний бобруйчанин, который водительского удостоверения вообще не получал. Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за бесправные поездки. Помимо самого водителя, в автомобиле находились еще трое пассажиров. Поездка для бобруйчанина закончилась 3 протоколами и внушительной суммой штрафа.-0-