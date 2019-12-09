В Бобруйском районе электромонтер погиб от удара током

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе во время работ на железнодорожных путях погиб электромонтер, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Бригада электромонтеров на подвижной автомотрисе 6 декабря выполняла работы по ревизии контактной сети на участке перегона Мирадино-Татарка в Бобруйском районе. "Во время работ, около 15.00, в результате поражения электрическим током был смертельно травмирован 25-летний электромонтер, - рассказали в СК. - Следователи с привлечением специалистов Департамента государственной инспекции труда, а также специальной комиссии Белорусской железной дороги осмотрели место происшествия, опросили работников организации, назначили ряд экспертиз".

Фото Следственного комитета

Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку. Следователям предстоит выяснить, были ли допущены нарушения норм и правил охраны труда.-0-