В Бобруйском районе горел магазин

Фото МЧС
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе работники МЧС ликвидировали пожар в магазине. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел 24 августа. Сообщение о пожаре в помещении местного магазина в агрогородке Большие Бортники Бобруйского района поступило спасателям в 8.14.
Фото МЧС
Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. В результате огнем повреждена холодильная витрина, закопчены стены в торговом зале и продукция.
Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. -0-