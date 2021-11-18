18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе компания по деревообработке несколько лет выплачивала зарплату в конвертах, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Контрольная деятельность налоговых органов переведена в плоскость предупредительных мероприятий и в первую очередь камерального контроля, который позволяет дистанционно выявить признаки нарушений и уведомить об этом плательщиков для возможности добровольно уточнить свои налоговые обязательства и доплатить налоги без привлечения к административной и уголовной ответственности.

Так, камеральную проверку ООО "Д", занимающегося распиловкой, строганием и пропиткой древесины, провели сотрудники инспекции МНС по Бобруйскому району. Было установлено, что на протяжении 2018-2020 годов директором обналичивались денежные средства, зачисляемые на корпоративные карты организации. Общая сумма таких средств, использованных не по назначению, составила Br235,4 тыс.

В адрес общества направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с выплаченных доходов. Коммерческой организацией уведомление было исполнено и с сумм заработной платы в конверте исчислен и уплачен в бюджет подоходный налог в сумме Br30,3 тыс.

Также случай обналичивания денежных средств установлен и инспекцией МНС по Московскому району Бреста. Денежные средства в размере Br110,8 тыс. выданы директору ООО "З" из кассы на хозяйственные нужды, при этом данное расходование средств документально не подтверждено. По результатам проверки наличные денежные средства признаны доходом физического лица, полученного от организации. К уплате предъявлен подоходный налог в сумме Br14,4 тыс.-0-