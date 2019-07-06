6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе нашли заблудившегося в лесу подростка, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Мать с 14-летним сыном около 7.00 6 июля пошли в лес за черникой вблизи деревни Бабино-2. Мальчик заблудился, и его мать обратилась за помощью к спасателям.
Сообщение о необходимости помочь в поисках подростка поступило в Бобруйский ГРОЧС в 11.49. В поисках были задействованы спасатели и работники милиции. В 12.40 работник РОВД обнаружил заблудившегося. В госпитализации подросток не нуждается.-0-
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