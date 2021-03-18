В Бобруйском районе опрокинулся тягач с фургоном-рефрижератором

18 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе опрокинулся седельный тягач Mercedes-Benz в составе с фургоном-рефрижератором. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 17 марта около 18.30. "48-летний житель Заславля, управляя тягачом с полуприцепом, на дорожной развязке при спуске с автодороги Бобруйск - Мозырь - граница Украины (Р31) на автодорогу Минск - Гомель (М-5), проезжал закругление дороги. На участке, обозначенном дорожными знаками "Направление поворота", не учел особенности транспортного средства и инертность перевозимого груза - висящие на крюках в рефрижераторе говяжьи туши", - рассказали в ГАИ.

В результате автомобиль накренился, опрокинулся через барьерное ограждение, перевернулся и встал на колеса. Тягач с полуприцепом получили механические повреждения, водителя из разбитой кабины деблокировали спасатели МЧС. Его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.-0-