В Бобруйском районе перевернулся грузовик - работники МЧС деблокировали водителя

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе перевернулся грузовик. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"24 февраля в 7.42 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле деревни Гороховка Бобруйского района. Произошло опрокидывание грузового автомобиля DAF с полуприцепом, водитель которого оказался заблокирован внутри", - рассказали в пресс-службе.

В 9.24 работниками МЧС при помощи специального инструмента мужчина был деблокирован и с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.-0-