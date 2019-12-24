В Бобруйском районе пешеход попал под колеса фуры и легковушки

Фото УВД Могилевского облисполкома
24 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе вблизи деревни Слободка фура и легковушка сбили пешехода, мужчина погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
"ДТП произошло 23 декабря в 17.35. 43-летний житель деревни Яглевичи Брестской области, управляя тягачом DAF FT XF 105.410 в составе с полуприцепом, вблизи деревни Слободка Бобруйского района сбил 35-летнего бобруйчанина. Мужчина двигался по проезжей части в попутном направлении", - отметили в УВД облисполкома.
После этого пешехода отбросило на встречную полосу движения, где он попал под колеса легкового автомобиля Rover-25.
Мужчина скончался на месте происшествия. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.
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